В России вводят маркировку для пива, табака и жидкостей для вейпов

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Правительство России обязало производителей и импортеров пива в стеклянной или полимерной упаковке с 1 октября 2023 года маркировать эту продукцию, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Также обязательной маркировке с 15 декабря 2022-го подлежат табак, электронные сигареты и жидкости для них, потребляемые путем нагревания.

Установить, что производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, — с 1 октября 2023 года. <...> Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. <...> Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания. <...> Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования, — говорится в сообщении.

Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков должны наносить средства идентификации в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий госорганы вести свои страницы в социальных сетях. Кроме того, с наступлением первого зимнего дня россияне смогут встать на налоговый учет при помощи портала «Госуслуги», а операторы связи должны будут ежегодно отчитываться Роскомнадзору о своей деятельности.