В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса Мишустин поручил министерствам создать штаб по поддержке малого и среднего бизнеса

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики и поручил создать штаб по поддержке устойчивой работы малого и среднего бизнеса. Этим займутся четыре министерства и ФНС, сообщается на сайте правительства.

Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений, — отмечается в сообщении.

Создание штаба поможет разработке плана действий, направленных на восстановление экономики. Комиссия же по повышению устойчивости экономики, должна выработать оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации. Кроме того, ей надлежит заняться вопросами, связанными с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило изменения в законодательство, расширяющие перечень доходов граждан, которые не могут быть списаны за любые долги. В частности, в их число включены пособия по инвалидности. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что от взысканий освободят и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Он выразил надежду, что эти меры помогут россиянам сохранить гарантированные государством доходы и повысят уровень защищенности.