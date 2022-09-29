Кабмин расширил перечень доходов, которые нельзя списать за долги Правительство запретило взыскивать за долги пособия по инвалидности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации

Правительство России подготовило изменения в законодательство, расширяющие перечень доходов граждан, которые не могут быть списаны за любые долги. В частности, в их число включены пособия по инвалидности, передает пресс-служба кабмина.

Включаем в него (перечень — NEWS.ru) социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов, — приводит пресс-служба слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Он также добавил, что от взысканий освободят и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Глава правительства выразил надежду, что эти меры помогут россиянам сохранить гарантированные государством доходы и повысят уровень защищенности.

Мишустин напомнил, что в настоящее время невозможно списание за долги пособий по беременности, материнского капитала, алиментов, средств, выплачиваемых пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что кабмин направил на рассмотрение Госдумы законопроект об универсальных выплатах пособий для семей с детьми. Их предлагается ввести с 1 января 2023 года. Согласно документу помощь будет предоставляться беременным матерям и родителям детей до 17 лет при ряде условий, а размер ее определяться в зависимости от дефицита дохода в семье.