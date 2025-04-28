В России разработают единые стандарты поддержки участников СВО Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников СВО

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Единые стандарты поддержки участников специальной военной операции следует определить с применением лучших региональных практик, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что программы помощи ветеранам боевых действий и семей вводятся в дополнение к федеральным программам практически в каждом регионе, сообщает ТАСС.

Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача. Регионы-то разные, естественно, но тем не менее стремиться к этому нужно, — заявил Путин.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ветераны военной спецоперации смогут бесплатно получить землю в регионе. Но вопрос с участками пока не урегулирован. Балицкий объяснил, что пока СВО не завершена, неясно, как определять, кто именно имеет право на землю: «те, кто воевал вчера, или те, кто воюет сегодня». По его словам, пока также непонятно, должны ли участки выделять исключительно тем, кто воевал в Запорожской области, или всем участникам боевых действий.