В России продолжают действовать отсрочки для многодетных отцов Картаполов: отсрочки для многодетных отцов по частичной мобилизации сохранились

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсрочки для многодетных отцов в рамках частичной мобилизации сохраняют свое действие, сообщил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам депутата, в комитет пришел ответ из Генштаба ВС России, в котором говорится, что отсрочки для отцов, в семье которых есть три и более детей, сохраняют юридическую силу, передает РИА Новости.

Хочу проинформировать вас, что комитет (ГД по обороне. — NEWS.ru.) получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, свое действие не прекратили, — заявил Картаполов.

Ранее депутат рассказал, что Госдума продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации. По словам Картаполова, решение будет принято с учетом позиций органов госвласти.

До этого председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва.