В России призвали ужесточить подросткам доступ в тату-салоны Депутат Иванов призвал запретить несовершеннолетним записываться в тату-салоны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Несовершеннолетним россиянам необходимо запретить доступ в тату-салоны, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это позволит защитить подростков от необдуманных решений. Также он отметил, что свободная продажа тату-наборов создает угрозу для здоровья несовершеннолетних.

Предлагается ввести запрет на продажу тату-наборов лицам, не достигшим 18 лет. Их свободная продажа создает иллюзию доступности и безопасности татуирования в домашних условиях. Это сопряжено с серьезными рисками для здоровья. Нужно установить запись на процедуру татуирования только для совершеннолетних. Мы не говорим о полном запрете татуировок. Речь идет о том, чтобы молодые люди принимали решение о нанесении татуировки осознанно по достижении совершеннолетия, когда они уже способны нести ответственность за свои действия, — пояснил Иванов.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что покупка дешевых наборов для набивания татуировок чревата заражением ВИЧ, гепатитом и сифилисом. Она отметила, что самостоятельное нанесение рисунков на кожу также опасно развитием хронических заболеваний, среди которых экзема и дерматит.