В России придумали, как сделать безопасными детские товары В правительстве предложили маркировать детские товары для подтверждения их безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок детских товаров в России почти на треть представлен подделками, контрафактом и некачественной продукцией, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертные данные. По информации издания, в связи с этим в правительстве предлагают провести эксперимент по введению маркировки изделий для детей, а также ужесточению сертификации. По мнению разработчиков, такая мера поможет уберечь детей от опасности, родителей от напрасных трат, а честных производителей — от недобросовестных конкурентов.

Как сообщает издание, на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое 14 июля провел глава Минпромторга Денис Мантуров, предложили провести эксперимент по маркировке детских товаров, а также издать нормативно-правовой акт об исключении ряда детских товаров из перечня продукции, на которую можно получить сертификат соответствия на основании собственных доказательств заявителя.

Маркировку собираются начать в третьем квартале, эксперимент будет добровольным и продлится около года. По его результатам будут принимать решение о введении обязательной маркировки детских товаров. Как заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, инициатива найдет поддержку во власти, в бизнесе и в обществе.

Минпромторг, производители детских товаров, дистрибьюторы поддерживают маркировку, потому что этот шаг поможет защитить компании от недобросовестных конкурентов, которые пытаются обойти закон, покупая сертификаты, декларации, — сказала депутат.

О необходимости ужесточения контроля качества детских товаров заявил и председатель Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий. По его словам, недобросовестные производители зачастую используют более дешевые, но токсичные материалы. Излишняя либерализация в вопросах безопасности жизни и здоровья детей не нужна, подчеркнул эксперт.

Ранее микробиолог Екатерина Леухина рассказала, что некачественные детские игрушки могут оказаться переносчиками инфекционных заболеваний. По ее словам, с этой точки зрения наибольшую опасность могут представлять мягкие игрушки.