В России придумали ответ Евросоюзу на блокаду транзита в Калининград Временный поверенный РФ в Литве Рябоконь предложил уменьшить транзит грузов в ЕС

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России «стоит подумать» о том, чтобы дать соответствующий ответ на блокаду транзита в Калининград, сказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз.

Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили, — сказал Рябоконь.

Он добавил, что электрическая система БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, хоть и не обеспечивает Прибалтику ресурсом, но является страховкой на случай блэкаута и пиковых нагрузок. Рябоконь считает, что «если им нужна помощь», то государства должны вести разговор иначе.

С 18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% от всего объема перевозок.