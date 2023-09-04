В России начнут маркировать детские товары Депутат ГД Буцкая: в России начнут маркировать детские товары

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В России начнут маркировать детские товары, эксперимент продлится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года, рассказала первый зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцккая. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнула, что в этот период производители будут добровольно идентифицировать детские самокаты, коляски и другую продукцию, попавшую в список. При этом парламентарий уверена, что перечень товаров продолжит пополняться.

Например, большую угрозу для детей представляют игрушки, детали которых можно проглотить, которыми можно пораниться в процессе игры, которые могут вызвать аллергию и так далее. Опасными могут быть глаз или носик плюшевого кота, шерстка игрушечного медведя или пух, — подчеркнула депутат.

По ее словам, важно, чтобы товары соответствовали сведениям, заявленным в сертификатах и декларациях. Маркировка позволит проследить весь путь продукции. В нее будет заложена информация о материалах и производители, что позволит точно знать о качестве товара. Если эксперимент окажется удачным, маркировку сделают обязательной.

В приложении «Госуслуги» ранее появилась возможность проверки подлинности товаров. С помощью новой функции «Госскан» россияне также смогут узнать срок годности, вес или объем продукта, название производителя, а также посмотреть фотографию товара для сравнения.