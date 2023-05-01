В России повысили тариф на передачу электроэнергии Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередач

Тариф на передачу электроэнергии в России решили повысить на 6,3% до конца года, соответствующее распоряжение приняло правительство. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовой информации. Повышенный тариф начинает применяться с 1 мая.

Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети <...> с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года, — указано в документе.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что изменение тарифа не затронет граждан, для населения ставка поменяется только с 1 июля 2024 года, как и планировалось. В ФАС пояснили ТАСС, что повышение тарифа на передачу электроэнергии связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

Ранее крупнейшие российские операторы предупредили о возможном повышении тарифов на сотовую связь и интернет из-за резкого увеличения расходов на подключение объектов к электросетям. Льготную ставку для операторов отменили летом 2022 года, вместо этого установили фиксированную цену 3000 рублей за 1 кВт, с июля она поднимется до 4000 рублей и далее будет так же повышаться на тысячу рублей в год.