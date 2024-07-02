Российских военкоров могут наделить новым статусом Хинштейн: в России может появиться статус ветерана журналистики особого риска

Статус «Ветеран журналистики особого риска» может появиться в России, соответствующая инициатива почти готова к обсуждению с правительством и финансово-экономическим блоком, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По словам парламентария, проект позволит охватить журналистов, которые работают в горячих точках и освещают контртеррористические операции.

Пока рабочее название [статуса] «Ветеран журналистики особого риска». С Союзом журналистов России эту инициативу мы проработали, коллеги ее поддерживают, она позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях, но именно в качестве журналиста, освещая это, — сказал он.

Хинштейн добавил, что в Госдуме и Минцифры подготовили предварительную редакцию соответствующей инициативы, в ближайшее время авторы законопроекта «дошлифуют» текст и обсудят его с правительством.

Дальше будем его обсуждать с правительством, потому что эта норма повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Без официального отзыва правительства и финансово-экономического обоснования не сможем его внести на рассмотрение Госдумы, — пояснил парламентарий.

Депутат пообещал завершить работу над проектом в ближайшее время. По мнению Хинштейна, правительство должно поддержать инициативу, поскольку «этот вопрос совершенно оправдан». Он объяснил, что наделять военкоров статусом ветерана боевых действий некорректно, «поскольку журналист не должен брать в руки оружие».

Военкоры неоднократно поднимали вопрос о необходимости соответствующей инициативы в связи с гибелью коллег в зоне СВО. В частности, 16 июня военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром.