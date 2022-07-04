В России могут изменить УК после обращения Путина «Известия»: в правительстве пересмотрят параметры экономических статей УК

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Российский Уголовный кодекс может измениться в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов. В ближайшие дни в правительство внесут соответствующий законопроект, передают «Известия».

Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию. В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной, — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, предлагается пересмотреть параметры экономических статей кодекса. Так, речь идет об увеличении в два раза суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления.

Для этого изменения внесут в 198-ю и 199-ю статьи УК РФ, регулирующие деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций. Предполагается, что инициатива восстановит баланс между тяжестью преступления и наказанием в сфере экономических преступлений.

На проблему в УК РФ ранее обратил внимание президент России Владимир Путин. Выступая на ПМЭФ-2022, он призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям с учетом инфляции, начиная с 2016 года.

Ранее правительство РФ предложило смягчить ответственность бизнеса за административные правонарушения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин счел, что такие меры позволят предпринимателям быстрее адаптироваться к нынешним реалиям.