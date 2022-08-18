Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии масштабов пожара

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Рослесхоз сообщил в своем Telegram-канале, что органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий не среагировали на ситуацию с лесными пожарами должным образом и скрывали их реальные площади. Это не позволило вовремя задействовать федеральные силы для тушения пожара и привело к его разрастанию.

Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы, — сказано в сообщении.

Между тем по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолёт-амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации огня, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

Ранее жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. По данным спасателей, причиной стали действующие очаги лесных пожаров в Рязанской области. Позднее дым распространился с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы.

В «Мосэкомониторинге» предположили, что уровень загрязнения, который сейчас на 30% выше нормы, снизится за счет перемешивания воздушных масс. Синоптики при этом отметили, что ветер, несущий дым из Рязани в Москву, не прекратится в ближайшие двое суток.