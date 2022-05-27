В Роскомнадзоре отреагировали на блокировку Netflix Роскомнадзор опроверг блокировку Netflix

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Роскомнадзор не причастен к блокировке стримингового сервиса Netflix, компания самостоятельно приняла такое решение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Тем не менее надзорный орган намерен вычеркнуть платформу из реестра аудиовизуальных сервисов России.

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России, — говорится в сообщении.

Накануне сайт и мобильное приложение Netflix перестали открываться в России без подключения к VPN. На экране отображается надпись «недоступно».

В начале марта компания объявила о полном прекращении работы на территории России из-за ситуации на Украине. В ответ на это российские пользователи подали иск в суд против Netflix, заявив о нарушении прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг. Позже стало известно, что компании пришлось сократить около 150 сотрудников, чтобы снизить расходы после ухода с российского рынка.