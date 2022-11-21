В РКН отреагировали на сообщения о запрете слов «мир» и «война» в эфире В Роскомнадзоре заявили, что не имеют отношения к заглушке слов «мир» и «война» в эфире «Муз-ТВ» и ТНТ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости заглушить слова «война» и «мир» в музыкальных композициях, сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. По его словам, в России нет запрещенных слов, передает ТАСС.

Роскомнадзор не имеет к этому отношения. Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае. У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ, — они относятся к мату, — сказал Субботин.

Ранее стало известно, что во время исполнения певицей Zivert песни 2004 года «Все решено» группы «Гости из будущего» в программе «Битва поколений» на «Муз-ТВ» были заглушены слова «мир» и «война» в тексте «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».

21 ноября Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать Алису Климентову, которая написала на асфальте «НЕТ В***Е» и объяснила это неприязнью к вобле, и направил дело на новое рассмотрение. Инспектор отдела по исполнению административного законодательства указал в жалобе, что суд не учел всех представленных доказательств вины девушки.