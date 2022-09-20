Мишустин: дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект федерального бюджета России на 2023 год содержит дефицит валового внутреннего продукта в размере 2%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил, что в абсолютном значении данный показатель равняется 3 трлн рублей.

Дефицит бюджета составил 2% ВВП, или в абсолютных цифрах это 3 трлн рублей. Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований, — сказал глава кабмина.

По его словам, подобный подход позволит властям не тратить средства Фонда национального благосостояния, обеспечив приемлемый уровень госдолга. Мишустин добавил, что на прошлой неделе Минфин опубликовал девятилетние облигации федерального займа, спрос на которые вырос почти в два раза, превысив уровень предложения.

В начале заседания кабмина по бюджетным проектировкам Мишустин рассказал, что российское правительство подошло к завершению работы над проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы. Председатель правительства отметил, что вчера, 19 сентября, бюджетный проект и прогнозы представили президенту России Владимиру Путину. По его словам, в прогнозе были учтены главные вызовы и предположительные риски для отечественной экономики.

В них учтены основные вызовы и возможные риски для нашей экономики. Глава государства подчеркнул важность сохранения линии на устойчивость и сбалансированность, это необходимо для уверенного и последовательного решения задач по модернизации нашей экономики и социальной сферы, укреплению инфраструктуры и, конечно, помощи регионам, равно как и по другим важнейшим направлениям развития нашей страны, — добавил премьер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работу над бюджетом России и бюджетным правилом продолжат. Бюджетное правило предполагает введение ограничений на показатели бюджетной политики государства. Подобные ограничения вводятся для сдерживания роста расходов бюджета, а также для обеспечения финансовой устойчивости страны.