В новом регионе России создадут центр для предупреждения ЧС Куренков заявил о создании в Запорожской области центра для предупреждения возможных ЧС

Фото: МЧС РФ

МЧС России создаст спасательный центр в Запорожской области для предупреждения ЧС на опасных объектах, сообщил глава ведомства Александр Куренков на заседании в Совфеде. По его словам, в зоне риска может находиться, например, Запорожская АЭС, передает РИА Новости.

С учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как, например, Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области, — сказал министр.

Куренков также заявил, что специалисты МЧС России прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения на случай военного конфликта. Министр также предложил проверить все технические сооружения в России, чтобы оценить их состояние.

Также глава МЧС заявил, что ведомство задействует домофоны для оповещения населения в cлучае возникновения чрезвычайных ситуаций. По его словам, cпециалисты министерства уже работают над реализацией данной задумки. Kроме того, МЧС и Минпросвещения России займутся обучением детей безопасному поведению в экстремальных ситуациях.