В Минобороны России подтвердили обмен пленными с Украиной

Фото: Юлия Витязева/Telegram

Освобожденные российские военнопленные

В результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что все они уже доставлены на территорию страны и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь.

В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность, — сказал представитель ведомства.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращающихся в страну после нахождения в украинском плену. На кадре показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следующем в сторону России.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Также утверждалось, что среди обменянных был и экс-депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.