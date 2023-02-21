В Минобороны РФ сообщили о продвижении штурмовиков в районе Артемовска Минобороны России: в районе Артемовска российские штурмовики продвинулись на 2,5 км

Минобороны России сообщило о продвижении российских штурмовых подразделений в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) на более чем 2,5 км за двое суток. Продвижению способствовала полная огневая поддержка, которую группировка «Юг» ВС РФ осуществляла артиллерией, бронетехникой и другими средствами, отметила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более двух с половиной километров, — рассказали в Минобороны.

В районе Артемовска в последние несколько суток сложились сложные метеоусловия, однако, несмотря на это, для поддержки наступления штурмовая авиация России выполнила 18 вылетов, добавили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что добровольцы и военнослужащие штурмовых подразделений обеспечиваются всем необходимым, чему уделяет особое внимание командование российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации.