В Минобороны рассказали, чем обусловлено увеличение численности ВС РФ Шойгу: решение увеличить численность ВС РФ на 137 тысяч человек обусловлено политикой Запада

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Решение увеличить с 1 января 2023 года число военнослужащих российской армии на 137 тысяч человек продиктовано политикой Запада по отношению к России и ее союзникам, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, страны Запада во главе с США направляют свои силы на сдерживание РФ путем поддержки ВСУ, включая поставки разных видов вооружения.

Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки ВСУ. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов, — заявил Шойгу.

Глава министерства также подчеркнул, что блок НАТО продолжает движение в сторону российских границ за счет расширения числа участников блока. В связи с этим, как отметил Шойгу, Минобороны приняло решение об увеличении численности ВС РФ.

В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования, — добавил Шойгу.

Ранее министр обороны пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что это 1% мобилизационного ресурса и о призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.

Президент России Владимир Путин ранее днем объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.