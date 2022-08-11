В МИД высказались в защиту российских миротворцев в Карабахе МИД: критика в адрес российских миротворцев в Карабахе является неоправданной

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российский миротворец устанавливает флаг на бронеавтомобиле на блокпосту. Архивное фото

Критика в адрес российских миротворцев в Карабахе является неоправданной, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга, транслируемого в YouTube. По его словам, они активно работают над стабилизацией ситуации, их роль уже была отмечена как Азербайджаном, так и Арменией.

Наряду с интенсивными политическими контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации на земле. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной, — сказал Нечаев.

Он отметил, что ситуация в регионе остается в центре внимания Москвы. МИД России в связи с последними обострениями уже выступал с призывом к сторонам проявлять сдержанность и соблюдать трехсторонние соглашения. На их основе должны решаться все вопросы, в том числе вокруг Лачинского коридора.

Представитель МИД также добавил, что России постоянно контактирует с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что только так может быть найдено решение, которое устроит все стороны.

Несколько дней назад Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России.

Минобороны Армении в свою очередь опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.