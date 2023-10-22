В МИД собрали данные об ударах ВСУ по больницам и детским садам Мирошник: Россия собирает данные об ударах ВСУ по гражданским объектам

Фото: МО Украины

Россия собирает огромное количество свидетельств об ударах украинской армии по гражданским объектам, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». По его словам, чаще всего для таких атак ВСУ применяют высокоточное оружие.

Массово наносятся удары по больницам, по детским садам, по социальным центрам. <...> Они точно знают, куда они бьют, — заявил Мирошник.

Дипломат указал, что ВСУ в том числе бьют по гражданским объектам в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Киев делает это, чтобы «посеять мандраж», подчеркнул посол МИД РФ.

Мирошник также рассказал о регулярных ударах ВСУ по мостам, соединяющим Крым с материковой частью России. По его словам, в эту сторону «ежедневно запускается несколько десятков ракет», чтобы посеять панику среди жителей. Однако российская ПВО пресекает попытки украинских атак, добавил он.

Должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, на которую назначен Мирошник, была введена в конце августа приказом главы МИД Сергея Лаврова. Прежде Мирошник занимал должность посла ЛНР в РФ и являлся участником контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

22 октября Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО за последние сутки были сбиты четыре самолета Воздушных сил Украины и 30 беспилотников ВСУ. Кроме того, были перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ураган».