В МИД России заявили о создании США армии с участием террористов в Сирии Лавров: США создают в Сирии армию с участием боевиков ИГ и других террористических организаций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

США создают в Сирии армию с участием боевиков из различных террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон таким образом стремится дестабилизировать обстановку в ближневосточной стране, передает РИА Новости.

По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций. Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране, — сказал министр.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков ответил на призыв США не возвращать Сирию в Лигу арабских государств (ЛАГ). Он отметил, что Вашингтон проиграл схватку за ближневосточную страну и теперь его заявления не могут изменить новую реальность. Политик добавил, что в ЛАГ, по сути, признали необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, а также тот факт, что сирийский лидер восстановил контроль над основной частью территории страны.