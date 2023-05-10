В России ответили США на призыв не возвращать Сирию в ЛАГ Пушков: Вашингтон проиграл схватку за Сирию и не может изменить новую реальность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что заявления США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не могут изменить новую реальность после того, как Вашингтон проиграл схватку за ближневосточную страну. Парламентарий сопроводил свой пост снимком, в котором изображены западные и арабские политические деятели, которые призывали к уходу Асада и более не занимают свои посты.

Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию, — написал Пушков.

Политик добавил, что в ЛАГ, по сути, признали необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, а также тот факт, что сирийский лидер восстановил контроль над основной частью территории страны.

Членство Сирии в организации было заморожено в 2011 году, когда в стране начался вооруженный конфликт. В минувшее воскресенье, 7 мая, руководства МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию.

Ранее президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси в телефонном разговоре согласились, что однополярный мир исчезает. Лидеры отметили, что этому способствовала бдительность народов и стран, придерживающихся суверенитета.