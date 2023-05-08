Австрийский дипломат придумала прозвище для Байдена Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Байдена подростком с кучей морщин

Фото: Christoph Soeder/dpa

Джо Байден

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Twitter написала, что президент США Джо Байден и члены американского Госдепартамента напоминают своим поведением подростков. Таким образом дипломат отреагировала на фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей.

Подростки с кучей морщин. Взрослые ведут себя по-другому, — прокомментировала Кнайсль.

На представленном фото президент США с грустным лицом вытирает глаза салфеткой. Рядом с ним стоит госсекретарь Энтони Блинкен, также исполненный печали. Изображение подписано заявлением Госдепа о том, что Сирия «слишком рано вернулась в Лигу арабских государств».

Членство Сирии в организации было заморожено в 2011 году, когда в стране начался вооруженный конфликт. В минувшее воскресенье, 7 мая, руководства МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию.

Ранее Кнайсль заявила, что импортеров в ЕС ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). На такой шаг Вашингтон может пойти, чтобы удержать цены на низком уровне, подчеркнула она.

Также экс-глава МИД Австрии отметила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам и возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене.