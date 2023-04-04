В Австрии рассказали о грозящей Европе проблеме Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европу ожидает худшее при запрете США экспорта СПГ

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что импортеров в ЕС ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). На такой шаг Вашингтон может пойти, чтобы удержать цены на низком уровне, подчеркнула она в Twitter.

Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди, — считает Кнайсль.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что отказ от российского СПГ приведет к повышению цен на энергоресурс в странах Европы. Сейчас на Западе хотят создать видимость отказа от российского СПГ, считает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза хотят запретить российским экспортерам СПГ предварительно бронировать мощности инфраструктуры для газа. ЕС уже разрабатывает механизм блокировки импорта СПГ, поскольку считает, что данные меры позволят ограничивать поставки газа из России без дополнительных санкций.