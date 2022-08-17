В МИД заявили, что санкции Запада не смогли удушить российскую экономику Глава департамента МИД РФ Биричевский: санкции Запада не смогли удушить российскую экономику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции запада не смогли удушить российскую экономику, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что предпринимателям удается найти выход из сложившейся ситуации и продолжать торговать с иностранными партнерами. Дипломат также напомнил об успешном сотрудничестве России с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.

Выход из ситуации всегда находится, как бы наши коллеги, партнеры с Запада ни думали, что это позволит удушить им российскую экономику или ограничить наши отношения с теми, кто хочет с нами сотрудничать, — сказал Биричевский.

Он уточнил, что представители бизнеса в том числе заключают контракты с новыми логистическими компаниями, находят поручителей, готовых страховать российские грузы, и в результате товары достигают места назначения.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС, обеспокоенные увеличением взаимного товарооборота России и Турции, запросили у Анкары дополнительную информацию относительно ее отношений с Москвой. Известно, что объемы турецкого экспорта в РФ с мая по июль составили $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее, достигнув показателя в $730 млн.