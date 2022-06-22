В МИД России озвучили главный дипломатический приоритет Рябков: главным приоритетом МИД России является предотвращение ядерного конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что главным приоритетом российской дипломатической миссии стало предотвращение ядерного конфликта. Особую важность эта задача приобретает на фоне эскалации кризиса на Украине, а также «непредсказуемости» на мировой политической арене, пишет РИА Новости. Рябков считает, что дипломатам приходится поддерживать диалог во избежание столкновения между ядерными державами.

С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу (предотвращение случайных столкновений войск двух стран. — NEWS.ru), — заявил Рябков.

Ранее дипломат отметил, что Москва надеется на то, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия. Он добавил, что Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны вопреки обвинениям Запада.

До этого Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) сообщил о том, что риск применения ядерного оружия в настоящее время в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. Это связано с тем, что страны ядерного клуба активно наращивают свои потенциалы, параллельно обостряя ядерную риторику.