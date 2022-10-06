В МИД России ответили на претензии Варшавы по репарациям Дипломат Тяпкин отнес претензии Польши к России по репарациям к политическим фантазиям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий. Соответствующие заявление польских политиков в беседе с РИА Новости он также назвал вопиющей аморальностью.

Идею о требовании с Москвы репараций в Польше ранее озвучивали и президент страны Анджей Дуда, и замминистра иностранных дел Павел Яблонский, и глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий, — подчеркнул российский дипломат.

Тяпкин считает, что польские руководители обращаются к «историческому ревизионизму» с целью решить внутриполитические проблемы.

Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, — сказал он.

Дипломат добавил, что от рук гитлеровцев могли погибнуть миллионы поляков.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Россия должна выплатить репарации и Киеву. По его словам, это должно быть одним из условий прекращения конфликта на Украине. Рау отметил, что Украина также должна получить полную территориальную интегральность, а российские военные преступники — предстать перед судом.