Глава МИД Польши: Россия должна выплатить Украине репарации

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Збигнев Рау

Одним из условий прекращения военного конфликта на Украине должны стать выплаты репараций Россией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Помимо этого он отметил, что Украина должна получить полную территориальную интегральность, а российские военные преступники — предстать перед судом, передает РИА Новости.

Мы согласны, что спецоперация должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций, — сказал министр.

Накануне Рау подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Варшава настаивает на том, чтобы стороны урегулировали выплату Германией материальных и нематериальных компенсаций за ущерб, нанесенный оккупацией, и компенсации жертвам и членам их семей.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Канцлер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».