В МИД России оценили возможность заместить поставки зерна из Украины Посол МИД РФ Озеров: Россия готова полностью заместить поставки украинского зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия способна поставлять свое зерно самым нуждающимся странам и полностью заместить украинские удобрения на внешнем рынке, заявил в беседе с Newsweek посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров. По его словам, доля украинского зерна в мировом производстве составляет 2%, и Россия готова поставлять его всем странам по доступным ценам.

Россия готова обеспечить безвозмездные поставки зерна (500 тысяч тонн) наиболее остро нуждающимся странам, а также полностью заменить украинское зерно, на долю которого приходится всего два процента мирового производства, по приемлемым ценам для всех заинтересованных стран, — сказал Озеров.

Также он считает, что те деньги, которые западные страны вкладывают в Украину, можно было бы потратить на помощь африканским странам. По словам посла МИД, они нуждаются в передаче технологий и опыта, а также развития собственной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично.

Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом, и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.