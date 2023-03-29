В МИД России оценили идею Пентагона о выпуске игральных карт для ВСУ Захарова: игральные карты Пентагона для ВСУ — часть психологической обработки населения Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея Пентагона о выпуске игральных карт для ВСУ с изображениями военной техники является частью информационной и психологической обработки, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, украинцы сами позволили Западу проводить над собой такие эксперименты.

Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных и психологических войн и психологического воздействия на людей. Вы же прекрасно понимаете, кого они обрабатывать будут. Они будут психологически и информационно обрабатывать представителей ВСУ, — сказала Захарова.

Она добавила, что карты Пентагона лишь малая часть такой обработки, рассчитанной не только на украинских военных, но и все население страны.

О разработке Пентагоном игральных карт для ВСУ стало известно накануне. Колода будет состоять из 52 карт и двух джокеров. На картах будут изображены различные образцы военной техники и вооружений, которыми НАТО снабжает Киев. Представители американского военного ведомства пояснили, что карты помогут солдатам ВСУ узнавать поставляемое для них оружие на поле боя.