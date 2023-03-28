Пентагон отправит на Украину картинки с военной техникой NYT: Пентагон передаст украинским военным игральные карты с изображением военной техники

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны США создало специальную колоду карт с изображением военной техники, поставляемой на Украину, сообщает The New York Times. По словам представителей Пентагона, новый подарок для бойцов ВСУ позволит им запомнить, какая техника принадлежит Украине, а какая — России.

В публикации говорится, что всего в игральную колоду войдут 52 карты и 2 Джокера. На самих карточках будут изображены танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия, грузовики и так далее. Как рассказали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира, после начала российской военной операции Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире, а потому запомнить его крайне сложно.

Многие системы вооружений, показанные в новой колоде, либо уже поставлялись на Украину, либо будет отправлены в ближайшем будущем. Иерархия относительно силы и важности оружия при создании карт не использовалась. При этом авторы отмечают, что на одной из карт изображен вертолет UH-60 Black Hawk американского производства, о поставках которого ранее не сообщали ни сами Соединенные Штаты, ни другие страны, во владении которых находились аппараты.

Психолог Раиса Богачева ранее рассказала, что мозг запоминает больше информации, если он воспринимает ее как важную. Для этого нужно придать материалу, который требуется выучить, эмоциональную окраску с помощью ассоциаций или оформить его на листе бумаги в виде схемы, чтобы мозг видел связи.