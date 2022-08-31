Психолог дала советы по запоминанию больших объемов информации Психолог Богачева: чтобы запоминать больше информации, нужно тренировать мозг

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Мозг запоминает больше информации, если он воспринимает ее как важную. Для этого нужно придать материалу, который требуется выучить, эмоциональную окраску с помощью ассоциаций или оформить его на листе бумаги в виде схемы, чтобы мозг видел связи, посоветовала психолог Раиса Богачева в беседе с «Газетой.Ru».

Память у нас бывает кратковременная и долговременная и для того, чтобы информация перешла в долговременную память, мозгу необходимо распознать информацию как важную. Если мозг считывает информацию как неважную, он экономит ресурсы и забывает ее, — пояснила специалист.

Богачева отметила, что мозг можно и нужно тренировать в любом возрасте. По ее словам, запомнить абсолютно все невозможно, однако ресурсов вполне хватит, чтобы заучить информацию, необходимую для получения среднего и высшего образования.

Эксперт подчеркнула, что мозгу необходим режим. Важно хорошо высыпаться, отдыхать, правильно питаться, а также не тратить ресурсы на просмотр бесполезного контента в Сети, подытожила психолог.

Врач-невролог Ольга Пенчук ранее предупредила, что проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых — патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие. По ее словам, эта проблема касается не только представителей старшего поколения.