В МИД РФ заявили, что предупредили США о «точках невозврата» Объявление России спонсором терроризма в МИД РФ назвали точкой невозврата для США

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Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Москва предупредила Вашингтон о точке невозврата. К полному разрыву дипотношений может привести признание США России государством — спонсором терроризма, отметил он в беседе с ТАСС.

В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва, — подчеркнул представитель МИД.

Дарчиев добавил, что «в текущей турбулентной ситуации» не хотел бы отвлекаться на «гипотетические рассуждения» о возможном понижении дипломатических отношений России и США.

Ранее стало известно, что МИД России ответил на призывы Латвии прекратить выдавать туристические визы россиянам и признать Россию «государством — спонсором терроризма». Это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с провокационным решением сейма Латвии.