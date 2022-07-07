Рябков рассказал о дальнейших шагах в отношении баскетболистки Грайнер Рябков: о дальнейших шагах в отношении баскетболистки Грайнер говорить рано

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Бриттни Грайнер

Дальнейшие шаги в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер не стоит обсуждать, пока не завершены судебные процедуры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность обмена американки на россиянина Виктора Бута. По его словам, которые приводит РИА Новости, предметным обсуждением обменов заниматься сложно, поскольку Вашингтон не желает «воспринимать окружающий мир адекватно». Об этом, в частности, свидетельствует использование термина «удерживаемые лица» в отношении тех, кто получил в России сроки по серьезным статьям.

Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, — сказал Рябков.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер. По его словам, она была задержана в России, поскольку у нее были обнаружены запрещённые вещества. Представитель Кремля добавил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным.