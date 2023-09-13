В МИД РФ рассказали, к чему ведут учения НАТО в Балтийском море Захарова: учения НАТО в Балтийском море ведут к геополитическому противостоянию

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Учения стран НАТО в Балтийском море ведут к геополитическому противостоянию в регионе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, такие действия Альянса подтверждают агрессивный статус организации, ищущей врагов для оправдания своего существования.

Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния, — сказала Захарова.

Ранее стало известно о проведении учений НАТО Nothern Coast в Прибалтике с 9 по 23 сентября под командованием военно-морского флота Германии. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что эти учения направлены против России. По его словам, они также призваны укрепить позиции Альянса в регионе.

Опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, добавил эксперт. Они оснащены всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов. По словам Суконкина, с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.

До этого также сообщалось о планах США провести совместные военные учения с Арменией. Соответствующие мероприятия стартуют 11 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью называется повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.