МИД России выразил соболезнования в связи с кончиной Макея

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Владимир Макей

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея. В публикации на сайте ведомства говорится, что Макей был настоящим патриотом своей страны и другом России, который укрепил связи между двумя государствами.

Руководство и коллектив МИД РФ глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 26 ноября сего года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите ее интересов на международной арене. Макей был истинным другом России, — рассказали в МИД России.

В ведомстве отметили уникальный вклад министра в развитие двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между братскими народами России и Белоруссии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил супруге скончавшегося министра телеграмму с соболезнованиями. Ранее сообщалось, что на 27 и 28 ноября в Минске была запланирована встреча Макея с Лавровым. Последний также собирался встретиться с Лукашенко.

О смерти Макея вчера сообщило БелТА. Причина скоропостижной кончины главы белорусского внешнеполитического ведомства не уточнялась. Дипломату было 65 лет. Свой пост он занимал с 2012 года, а до этого четыре года возглавлял администрацию главы государства и восемь лет был помощником президента республики.