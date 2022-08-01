В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников МИД России: возвращающиеся с Украины западные наемники представляют угрозу безопасности

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Возвращающиеся с Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы и поднимается российским МИД в международных контактах.

Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности, — отметил дипломат.

Ранее Тарабрин заявил, что несколько стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе, причём в вербовке участвуют даже дипломатические представительства Украины за рубежом и неправительственные организации. По его словам, участие украинских дипломатов в такой деятельности нарушает международные соглашения, в частности венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

До этого бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс заявил: боевой дух иностранных наёмников, участвующих в конфликте на Украине, падает. По его словам, это произошло из-за того, что Россия «решила воевать». Наемники признаются, что нехватка поставок, задержки с получением оружия и проблемы со связью «бросили вызов их духу после месяцев сражений».