«Поспешили поделить»: в МИД раскрыли план ЕС на российские активы Дипломат Масленников: ЕС уже поделил активы России между Киевом и своим ВПК

Евросоюз уже поделил на бумаге замороженные российские активы между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом, сообщил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, которые приводит ТАСС, неготовность расстаться с активами стала еще одним фактором, мешающим ЕС усомниться в целесообразности продолжения санкционного курса.

В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта, — отметил он.

Также сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд. На 31 декабря прошлого года G7 выделила Киеву по соответствующей схеме $38,9 млрд.

Также премьер-министр Бельгии Барт де Вевер указал, что Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине.