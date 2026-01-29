Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 07:59

«Поспешили поделить»: в МИД раскрыли план ЕС на российские активы

Дипломат Масленников: ЕС уже поделил активы России между Киевом и своим ВПК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз уже поделил на бумаге замороженные российские активы между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом, сообщил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, которые приводит ТАСС, неготовность расстаться с активами стала еще одним фактором, мешающим ЕС усомниться в целесообразности продолжения санкционного курса.

В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта, — отметил он.

Также сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд. На 31 декабря прошлого года G7 выделила Киеву по соответствующей схеме $38,9 млрд.

Также премьер-министр Бельгии Барт де Вевер указал, что Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине.

Евросоюз
активы
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.