29 января 2026 в 07:41

В МИД ответили, есть ли у России связь с НАТО

В МИД России заявили, что у РФ и НАТО остался лишь экстренный канал коммуникаций

У России и НАТО остался лишь экстренный канал коммуникации, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Альянс оборвал все контакты с Москвой еще в 2022 году.

Остался только экстренный канал коммуникации, — отметил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия Соединенных Штатов в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и даже впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

До этого сообщалось, что главной задачей генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало недопущение выхода США из Альянса во время президентства Дональда Трампа. По данным журналистов, именно этот приоритет определяет его текущую политическую линию. Соответствующая ситуация, по мнению аналитиков, отражает углубляющийся раскол внутри Североатлантического альянса.

