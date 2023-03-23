В МИД оценили влияние МУС на участие России в работе ООН Захарова заявила, что МУС не может оказать влияние на участие делегаций России в работе ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Действия Международного уголовного суда (МУС) не могут влиять на характер участия делегаций России в работе ООН и членство в органах данной организации, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Он добавила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны.

Какие бы то ни было действия Международного уголовного суда не могут оказать влияние на характер участия наших делегаций в работе Организации Объединенных Наций и членство в ее органах, — сказала она.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает ничтожными. Как заявил Песков, на протяжении многих лет международные судейские учреждения не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе.