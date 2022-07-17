В ЛДПР потребовали запретить электронные сигареты и вейпы Слуцкий: ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронная сигарета

ЛДПР потребовала ввести запрет на электронные сигареты и вейпы из-за пагубного влияния на здоровье. В Telegram-канале фракции партии уточнили, что соответствующий законопроект уже внесли в Государственную думу.

Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить. Соответствующий законопроект давно разработан и внесен депутатами фракции ЛДПР, — говорится в сообщении.

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что основанием для разработки документа послужили просьбы избирателей. По его словам, учитывался опыт стран, где данное решение было принято на национальном уровне. Напомним, что вейпинг запрещен в Сингапуре, Малайзии, Бразилии и Индии.

По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне, — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в больницу Подмосковья был доставлен 13-летний школьник, у которого во рту взорвалась электронная сигарета. По одной из версий, причиной взрыва мог стать некачественный аккумулятор, тогда как следователи полагают, что сигарета могла оказаться миной-ловушкой. Сам пострадавший настаивает на том, что в сигарете, которую он нашел в почтовом ящике бабушки, была кустарная взрывчатка.