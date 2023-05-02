В Кремле заявили, что готовы к дефолту в США Песков: Россия внимательно следит за ситуацией в экономике США в связи с возможным дефолтом

Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Трейдеры работают в зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке

Россия внимательно следит за ситуацией в американской экономике в связи с возможным дефолтом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Накануне министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что доступные ресурсы Минфина могут закончиться уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен. В этом случае Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по госдолгу уже нынешним летом.

Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определенные проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне. Конечно же, очень внимательным образом мы все это отслеживаем, — заявил Песков.

Он добавил, что это не первая кризисная ситуация для экономики США, однако до этих пор для всех проблем находились решения.

Ранее российский экономист Лазарь Баданов заявил, что США в очередной раз смогут избежать дефолт. По его словам, в Вашингтоне снова воспользуются привычным инструментом — повышением потолка государственного долга, которое уже стало элементом политической игры.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что стране угрожает дефолт, если Федеральная резервная система не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как это было ранее.