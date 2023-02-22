Песков упрекнул Запад в нежелании расследовать теракт на «Северных потоках» Песков: Россия продолжит делать все возможное для расследования теракта на «Северных потоках», вопреки желанию Запада

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Россия видит «глухую стену нежелания» коллективного Запада разбираться с терактом на трубопроводах «Северные потоки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Москва ограничена в возможностях расследования этого инцидента, но продолжит делать все возможное для расследования.

Здесь мы ограничены в возможностях, потому что речь идет о территориальных водах других государств, которые в настоящее время категорически отказывают России в праве принимать участие в расследовании. Мы расцениваем это как весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению тех, кто виновен в теракте. Разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, хотя еще раз повторяю, мы ограничены в наших возможностях, — сообщил Песков.

Россия ранее подготовила проект резолюции Cовбеза с призывом к генсеку ООН создать комиссию, чтобы расследовать диверсию на газопроводах. Взрывы сразу на двух российских экcпортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции почти сразу заявили, что не исключают целeнаправленной диверсии.

Ранее Москва запросила заседание Совбеза ООН поcле публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша. Он опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непоcредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах. Согласно его данным, взрывчатку под газопроводами установили американские водoлазы летом 2022 года, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.