В Кремле увидели опасность в новой военной операции США Песков: Россия надеется, что США не дестабилизируют обстановку вокруг Венесуэлы

Российская сторона рассчитывает, что Соединенные Штаты не станут предпринимать шаги, способные дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и регионе Карибского бассейна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Данное заявление было сделано в связи с анонсированной Вашингтоном военно-морской операцией под названием «Южное копье», передает ТАСС.

Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом. Несмотря на то даже, что это международное право во многих точках мира сейчас находится в печальном состоянии, — сказал Песков.

Ранее глава пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции под кодовым названием «Южное копье». Он уточнил, что основной задачей кампании является противодействие международным наркокартелям в западном полушарии. Руководство операцией возложено на Южное командование ВС США, отвечающее за Центральную, Южную Америку и Карибский регион.