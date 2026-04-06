06 апреля 2026 в 12:58

В Кремле увидели опасность разрастания географии ближневосточной войны

Песков сообщил об опасности расширения географии конфликта вокруг Ирана

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Появилась опасность дальнейшего расширения географии войны на Ближнем Востоке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По словам пресс-секретаря президента РФ, миру еще придется справляться с экономическими последствиями этого конфликта.

По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта. Существует опасность весьма и весьма негативных экономических последствий как для стран региона, а также для глобальной экономики, — отметил он.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Как указали источники, близкие к ситуации, в настоящее время открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее: в частности, они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

