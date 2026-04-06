06 апреля 2026 в 14:02

Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинские войска нанесли прицельный удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР в разгар рабочего дня, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Сотрудники ведомства успели вовремя эвакуироваться, однако пострадали случайные прохожие: девушка 2001 года рождения и пожилой мужчина 1946 года рождения.

Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа, — подчеркнул Пасечник.

Помимо административного здания, серьезные повреждения получили прилегающие гражданские объекты, включая отделение МФЦ, местный дворец культуры, банк и магазин. Глава региона назвал произошедшее актом неоправданной агрессии против мирного населения.

В настоящее время врачи ведут борьбу за жизнь пострадавшего пенсионера, который находится в реанимации в тяжелом состоянии; всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что около 40 работников шахты «Белореченская» в ЛНР остались под землей из-за повреждения электроподстанции при ночном ударе ВСУ. Власти сообщили, что с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

