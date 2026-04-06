Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР

Украинские войска нанесли прицельный удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР в разгар рабочего дня, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Сотрудники ведомства успели вовремя эвакуироваться, однако пострадали случайные прохожие: девушка 2001 года рождения и пожилой мужчина 1946 года рождения.

Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа, — подчеркнул Пасечник.

Помимо административного здания, серьезные повреждения получили прилегающие гражданские объекты, включая отделение МФЦ, местный дворец культуры, банк и магазин. Глава региона назвал произошедшее актом неоправданной агрессии против мирного населения.

В настоящее время врачи ведут борьбу за жизнь пострадавшего пенсионера, который находится в реанимации в тяжелом состоянии; всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что около 40 работников шахты «Белореченская» в ЛНР остались под землей из-за повреждения электроподстанции при ночном ударе ВСУ. Власти сообщили, что с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.