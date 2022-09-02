В Кремле рассказали, станет ли Путин читать книгу Гусейнова о себе Песков: Путин знает о книге Гусейнова, но вряд ли прочтет ее

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вряд ли прочитает книгу «Путь Путина», написанную секретарем Союза журналистов России Рафаэлем Гусейновым, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства сложный график и он ни одной книги о себе не читал.

Это не первая книга, где говорится о Путине. Сам Путин неоднократно уже говорил о своем отношении к книгам про него, в частности, он говорил, что ни одну из них он не читал. О существовании этой книги нам действительно известно, — заявил Песков.

После завершения работы над книгой «Путь Путина» Гусейнов пообещал отправить произведение российскому главе. Автор отметил, что в биографию вошел кусочек из личной жизни президента. При этом Гусейнов отмечал, что книга написана «деликатно».

В декабре 2018 года Путин призвал развивать сеть библиотек в стране. По мнению главы государства, это поможет гражданам читать любые книги абсолютно бесплатно.