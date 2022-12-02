В Кремле рассказали, проведет ли Путин встречу с правозащитниками Песков сообщил о подготовке к встрече Путина с правозащитниками

Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с правозащитниками, запланированная на 7 декабря, состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в данный момент мероприятие находится в стадии подготовки, передает РИА Новости. Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Бонд рассказал о том, что эта встреча пройдет в онлайн-формате.

Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится, — заявил Песков.

Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него десять человек и добавив десять новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

В то же время из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Игорь Каляпин и журналист Николай Сванидзе, предположивший, что его исключение связано с «непослушанием», касающимся спецоперации.